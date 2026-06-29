Fakten. Forschung. Fertige Lösungen.

Klimawandel betrifft längst alle Lebensbereiche. Doch welche Lösungen gibt es bereits? Der Podcast „Planet Shapers“ der BOKU University zeigt jeden Monat, wie Forschung konkrete Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit liefert. Forschung, die Zukunft gestaltetDie Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicki sprechen mit Forscherinnen und Forschern der BOKU über innovative Ideen und praxistaugliche Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Von klimafreundlicher Mobilität über nachhaltigen Konsum bis hin zu neuen Ansätzen in Landwirtschaft, Energie und Kreislaufwirtschaft: Im Mittelpunkt stehen wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die bereits heute Wirkung entfalten.

Komplexe Themen werden verständlich Planet Shapers macht komplexe Themen verständlich und zeigt, wie Klimaschutz im Alltag, in Unternehmen und in der Gesellschaft gelingen kann. Inspirierend, fundiert und immer mit Blick auf die Frage: Wie gestalten wir eine lebenswerte Zukunft?

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