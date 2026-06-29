Diversität als Ressource
Universitäten sind Orte des Wissens, der Lehre und der Forschung. Aber sie sind noch mehr: Räume der Begegnung und des sozialen Miteinanders, in denen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Lebenswegen und Perspektiven zusammenkommen.
Leistungsfördernd und wertschätzend
Die TU Wien versteht Diversität als Stärke und Ressource: Die Angehörigen des Hauses sind mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und Lebensrealitäten – etwa in Bezug auf Geschlecht, Alter, Religion, sich verändernde Lebenssituationen, sexuelle Orientierung oder Behinderungen – selbstverständlicher Teil der Universität.
Begleitet wird dieses Verständnis von Diversität durch Unterstützungs- und Vernetzungsangebote sowie durch Initiativen und Aktionstage wie den Tag der Inklusion, Orange the World oder den Pride Month. Bestehende Unterstützungsangebote werden durch die Universität laufend ergänzt und aktualisiert. Auch in der Strategie der TU Wien ist formuliert: „Forschende, Studierende und Mitarbeitende erleben eine Umgebung, die leistungsfordernd und -fördernd, inklusiv und wertschätzend ist.“
Die hohen Platzierungen in Arbeitgeber*innenrankings zeigen, dass die TU Wien auf einem guten Weg ist: So belegte sie zuletzt im trend-Ranking Platz 2 unter Österreichs Hochschulen und Platz 6 der frauenfreundlichsten Arbeitgeber*innen unter 300 bewerteten Organisationen.
Kommentare