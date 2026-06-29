Diversität als Ressource

Universitäten sind Orte des Wissens, der Lehre und der Forschung. Aber sie sind noch mehr: Räume der Begegnung und des sozialen Miteinanders, in denen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Lebenswegen und Perspektiven zusammenkommen.

Leistungsfördernd und wertschätzend

Die TU Wien versteht Diversität als Stärke und Ressource: Die Angehörigen des Hauses sind mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und Lebensrealitäten – etwa in Bezug auf Geschlecht, Alter, Religion, sich verändernde Lebenssituationen, sexuelle Orientierung oder Behinderungen – selbstverständlicher Teil der Universität.