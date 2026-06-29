CEU baut digitale Zusammenarbeit mit GitHub aus

Die Central European University (CEU) in Wien entwickelt mit GitHub, einer der weltweit wichtigsten Plattformen für Softwareentwicklung, neue Ansätze für Lehre und Forschung. Durch die Verbindung mit dem von CEU-Professor

Näher an der Praxis

„Datenkompetenzen werden längst nicht mehr nur in klassischen technischen Bereichen gebraucht“, sagt Bekes, Leiter des MS in Business Analytics Program, am Department of Economics der CEU. „Dank der Zusammenarbeit mit GitHub, können wir Datenanalyse offener und näher an der heutigen Forschungspraxis vermitteln. Wir können mit dem GitHub-Zugang aus erster Hand beobachten, wie sich KI Open Source Software und die Zusammenarbeit in Teams verändern.“

Auch CEU-Professor Miklos Koren forscht zu den Auswirkungen von KI. Gemeinsam mit Bekes veröffentlichte er eine Studie zur Zukunft von Open Source Software. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sogenanntes Vibe Coding – die Nutzung generativer KI-Agenten, um Software aus Open Source Komponenten zusammenzusetzen – unbeabsichtigt genau jenes Open Source Ökosystem schwächen könnte, auf dem es aufbaut“, sagt dazu Miklos Koren.