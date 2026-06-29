20 Jahre Krebsforschungslauf

„Forschung bewegt! Gestern. Heute. Morgen.“ Unter diesem Motto findet der diesjährige Krebsforschungslauf der MedUni Wien statt. Seit 20 Jahren wird der Unicampus Altes AKH für einen Samstag im Oktober zur Laufarena für den guten Zweck. Was 2007 mit den ersten Kilometern begann, ist heute eine Bewegung, die jedes Jahr tausende Menschen verbindet: Patient*innen, Angehörige, Forscher*innen, Ärzt*innen und Unterstützer*innen. Sie alle eint das gemeinsame Ziel, die Krebsforschung voranzubringen.

Der Einsatz von gestern schenkt Hoffnung für heute und schafft zugleich die Grundlage für die Forschung von morgen. Rund 4.000 Teilnehmer*innen setzen Jahr für Jahr ein sichtbares Zeichen der Solidarität und Zuversicht. Mit jeder Anmeldung und jeder Spende werden wichtige Forschungsprojekte unterstützt und neue Perspektiven für Krebspatient*innen eröffnet.