Peter Hinterhoger hat zwei Drittel seiner Kunden verloren. Nicht alle auf einmal, aber langsam, schleichend. Früher, also vor etwa 30 Jahren, hat er noch 700 bis 800 Menschen in Wien beliefert. Seine Ware: Brennstoffe. Also zum Beispiel Kohle oder Holz. Güter, für die es in der Stadt heutzutage kaum noch Abnehmer gibt.