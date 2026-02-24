Wiens letzter Holz- und Kohlelieferant? Ein aussterbender Beruf
Peter Hinterhoger ist einer der letzten Brennstofflieferanten Wiens. Ein Beruf, der ihm tiefe Einblicke ins Leben der Wiener beschert.
Peter Hinterhoger hat zwei Drittel seiner Kunden verloren. Nicht alle auf einmal, aber langsam, schleichend. Früher, also vor etwa 30 Jahren, hat er noch 700 bis 800 Menschen in Wien beliefert. Seine Ware: Brennstoffe. Also zum Beispiel Kohle oder Holz. Güter, für die es in der Stadt heutzutage kaum noch Abnehmer gibt.
Gründe dafür gibt es viele. Sein Kundenstamm ist höheren Alters, junge Leute kommen nur wenige nach, sagt der Händler. Dazu kommt, dass es erklärtes Ziel der Stadt ist, die Fernwärme – wo dies möglich ist – auszubauen. Weg mit den fossilen Brennstoffen lautet die Devise, „Raus aus Gas“ das Schlagwort dazu.
