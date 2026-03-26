Handyexperiment endet nach 3 Wochen: So findet das die 4C
70.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich haben drei Wochen lang auf ihr Handy verzichtet. Wir waren dabei, als die Klasse 4C im Wiener GRG23 ihre Handys wieder einschaltete.
Nach 21 Tagen Handyverzicht ist das große Experiment zu Ende: Im GRG23 in Wien-Liesing durften die Schülerinnen und Schüler endlich wieder ihre Smartphones aktivieren. Was sie dort erwartete? Hunderte ungelesene Nachrichten, verpasste Stories und jede Menge FOMO. Doch die Bilanz fällt überraschend aus: Viele Jugendliche berichten von mehr Zeit, besserer Konzentration und intensiveren Gesprächen mit Freunden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, wie schwer der Verzicht war – und wie schnell die alten Gewohnheiten zurückkehren.
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