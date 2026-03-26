Nach 21 Tagen Handyverzicht ist das große Experiment zu Ende: Im GRG23 in Wien-Liesing durften die Schülerinnen und Schüler endlich wieder ihre Smartphones aktivieren. Was sie dort erwartete? Hunderte ungelesene Nachrichten, verpasste Stories und jede Menge FOMO. Doch die Bilanz fällt überraschend aus: Viele Jugendliche berichten von mehr Zeit, besserer Konzentration und intensiveren Gesprächen mit Freunden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, wie schwer der Verzicht war – und wie schnell die alten Gewohnheiten zurückkehren.