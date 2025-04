Noch ist es kühl, aber bald wird wieder gegrillt – auf Terrassen, in Gärten und auf Balkonen im ganzen Land. Zeit also, sich die wichtigsten Fragen zu stellen: Was lässt sich gut grillen? Wie gelingt das perfekte Steak? Und welcher Grill liefert wirklich ab – vom klassischen Holzkohlegrill bis zur modernen Gasstation?

Für Insider ist das Grillen fast schon eine Philosophie. Die Verwendung von hochwertigen Grillgeräten und -zubehör hat das Grillen zu einer Kunstform gemacht. Nicht-Wissende brauchen sich aber keinesfalls zu genieren - wie auch das Video zeigt.