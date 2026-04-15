Zweiter Angriff in zwei Tagen: Vier Tote bei Schüssen an Schule in der Türkei

An einer Schule in der türkischen Provinz Kahramanmaraş sind am Mittwoch nach offiziellen Angaben vier Menschen getötet und mindestens 20 weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern befinden sich drei Schüler und ein Lehrer . Der Täter soll ein Schüler der achten Schulstufe gewesen sein und mehrere Schusswaffen in einem Rucksack in die Schule gebracht haben.

Laut Behörden eröffnete der Jugendliche in zwei Klassenräumen wahllos das Feuer. Die Waffen sollen seinem Vater gehört haben, einem ehemaligen Polizeibeamten. Vor dem Schulgebäude versammelten sich kurz nach der Tat zahlreiche Angehörige. Die Motive sind derzeit noch unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bereits einen Tag zuvor hatte es in der südöstlichen Provinz Şanlıurfa einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dort verletzte ein ehemaliger Schüler an seiner früheren Schule 16 Menschen, bevor er Suizid beging. Bis zu dieser Woche galten derartige Taten in der Türkei als äußerst selten.