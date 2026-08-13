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Wien: Kabelbrand sorgt für S-Bahn-Sperre – Dauer unklar

Kabelbrand beim Praterstern legt die S-Bahn-Stammstrecke lahm: Zwischen Praterstern und Quartier Belvedere fahren den ganzen Tag keine Züge.
13.08.2026, 17:45

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Ein Kabelbrand beim Praterstern hat in der Nacht auf Donnerstag für stundenlange Löscharbeiten und eine großflächige Sperre der Wiener S-Bahn gesorgt. Die Wiener Berufsfeuerwehr war ab etwa 1.30 Uhr bis 4 Uhr im Einsatz, anschließend musste der Bereich noch entraucht werden. Die Folgen für den Zugverkehr reichten aber weit über die Nacht hinaus: Den ganzen Donnerstag über verkehrten keine Züge zwischen Praterstern und Quartier Belvedere sowie zwischen Wien-Mitte und Geiselbergstraße, auch der CAT zum Flughafen fiel aus. Grund dafür ist ein beschädigtes Stellwerk, das Weichen stellt und Signale sendet – ohne funktionierendes Stellwerk konnten liegengebliebene Züge nicht mehr weiterfahren. Die ÖBB richteten Schienenersatzverkehr ein und verwiesen betroffene Fahrgäste auf die Wiener Linien als Alternative. Am Nachmittag waren ÖBB-Mitarbeiter weiterhin mit der Schadenserhebung beschäftigt, eine Prognose zur Wiederaufnahme des Betriebs gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

ÖBB Wien
kurier.at  | 

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