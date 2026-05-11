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Trump nennt Forderungen Irans "völlig inakzeptabel"

US‑Präsident Donald Trump reagierte auf Abkommenvorschlag von Iran umgehend ablehnend und bezeichnete die Antwort als „völlig inakzeptabel“.
11.05.2026, 14:48

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