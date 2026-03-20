Wir haben nachgefragt: Wie geht es den Schülerinnen und Schülern der 4C im GRG23 Wien-Liesing am 16. Tag ohne Smartphone?

Über zwei Wochen sind rum, noch neun Tage bis zum Ziel am 25. März. Im Video-Gespräch erzählen die Kinder, was sich verändert hat, worauf sie am meisten verzichten müssen und ob sie durchhalten werden.

Manche nutzen mittlerweile ein Klapphandy, andere sind komplett offline. Die ehrlichen Antworten der Schülerinnen und Schüler zeigen: Das Experiment fordert sie heraus - aber die Erfahrungen sind oft überraschend positiv.

Ein Zwischenstand mitten im größten Handyverzicht, den österreichweit über 70.000 Kinder gerade durchziehen.