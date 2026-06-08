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Schweres Erdbeben fordert Dutzende Leben vor Philippinen

Bei dem schweren Erdbeben auf den Philippinen sind nach Angaben verschiedener Behörden mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen.
08.06.2026, 15:01

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