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Russische Drohne trifft Hochhaus in Rumänien

Eine russische Drohne ist in der rumänischen Stadt Galați nahe der ukrainischen Grenze in ein Hochhaus eingeschlagen.
29.05.2026, 15:12

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