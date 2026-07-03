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Österreich wieder unter den Top 100: Neuer Supercomputer MUSICA offiziell eröffnet

Österreich hat mit MUSICA (Multi-Site Computer Austria) einen neuen Hochleistungsrechner offiziell in Betrieb genommen. Er gehört zu den 100 schnellsten Computern der Welt und soll Forschung, Künstliche Intelligenz (KI) sowie Quantencomputing entscheidend voranbringen.
03.07.2026, 18:33

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Das verteilte Supercomputer-System an den Standorten Wien, Linz und Innsbruck gehört zu den 100 schnellsten Computern der Welt und soll Forschung, Künstliche Intelligenz (KI) sowie Quantencomputing entscheidend voranbringen.

Mit einer Rechenleistung von 45,11 Petaflops – das entspricht mehr als 45 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde – übertrifft MUSICA seinen Vorgänger um mehr als das Achtfache. Erstmals wird außerdem Österreichs Quantencomputer OTTER in den neuen Rechnerverbund integriert.

Der rund 36 Millionen Euro teure Supercomputer soll Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung für anspruchsvolle Berechnungen zur Verfügung stehen – von Klimasimulationen über medizinische Forschung bis hin zur Entwicklung moderner KI-Anwendungen.

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