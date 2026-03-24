Geplant sind strengere Verfahren, klare Zuständigkeiten sowie neue Regelungen bei der Familienzusammenführung über Quoten. Zudem sollen Verfahren beschleunigt und die biometrische Erfassung – inklusive Gesichtserkennung ab sechs Jahren – ausgeweitet werden. Kritik kommt von mehreren Seiten: Die FPÖ warnt vor einer „Willkommenspolitik“, während das Bundesverwaltungsgericht zusätzlichen Aufwand ohne entsprechende Ressourcen befürchtet.

