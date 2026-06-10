Die Bundesregierung bringt mit dem Doppelbudget 2027/28 ihr zweites großes Sparpaket auf den Weg. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) stellt im Nationalrat ein umfassendes Konsolidierungsprogramm von fünf Milliarden Euro vor, um das Budgetdefizit bis 2028 wieder unter die EU‑Grenze von drei Prozent zu drücken.

Im Zentrum stehen Einsparungen und neue Einnahmen: Unternehmen und Banken leisten einen erheblichen Beitrag, unter anderem durch eine progressive Erhöhung der Körperschaftsteuer, eine verlängerte Bankenabgabe sowie höhere Dividenden staatsnaher Betriebe. Gleichzeitig kündigt Marterbauer Offensivmaßnahmen an – etwa die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028.

