Er scherzte über den Abriss des East Wing und erinnerte daran, dass die Briten 1814 bereits ihren eigenen Umbauversuch am Weißen Haus unternommen hatten. Auch auf Trumps Bemerkung über den Zweiten Weltkrieg hatte Charles eine schlagfertige Antwort parat. Der Staatsbesuch in Washington sollte die besondere Beziehung zwischen USA und Großbritannien stärken, trotz politischer Spannungen.