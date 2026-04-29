König Charles mit sanftem Seitenhieb gegen Donald Trump im Weißen Haus
König Charles III. zeigte beim Staatsbankett im Weißen Haus Humor und Diplomatie zugleich. Der britische Monarch erlaubte sich sanfte Seitenhiebe gegen Donald Trump.
Er scherzte über den Abriss des East Wing und erinnerte daran, dass die Briten 1814 bereits ihren eigenen Umbauversuch am Weißen Haus unternommen hatten. Auch auf Trumps Bemerkung über den Zweiten Weltkrieg hatte Charles eine schlagfertige Antwort parat. Der Staatsbesuch in Washington sollte die besondere Beziehung zwischen USA und Großbritannien stärken, trotz politischer Spannungen.
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