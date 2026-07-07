Bei dem Fach Medien und Demokratie gehe es nicht ums Zeitunglesen, sondern Schülerinenn und Schüler sollen lernen, Fake News zu erkennen, Social-Media-Algorithmen und demokratische Protze zu verstehen und Radikalisierung im Netz einzuordnen. Und sie sollen sogar selbst Medieninhalte produzieren, sagt das Bildungsministerium.

Auch Informatik wird erweitert. Künftig stehen unter anderem auf dem Stundenplan: Künstliche Intelligenz, Programmieren, Datenschutz und Cybersecurity. Das Ziel: Digitale Kompetenzen für Beruf und Alltag lernen.