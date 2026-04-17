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Iran öffnet Straße von Hormus

Irans Außenminister Abbas Araqui erklärt, die Straße von Hormus für kommerzielle Schifffahrt "vollständig geöffnet" - solange Waffenruhe aufrecht ist.
17.04.2026, 18:07

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