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Donauinselfest 2026: Aufbauarbeiten haben begonnen
Die Vorbereitungen für das Donauinselfest laufen auf Hochtouren: Auf der Wiener Donauinsel entsteht derzeit Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt.
Auf einer Strecke von viereinhalb Kilometern werden Bühnen, Zelte, Container und hunderte Kilometer Stromkabel aufgebaut. Neben dem Musikprogramm setzen die Veranstalter auch heuer auf Barrierefreiheit und umfassende Sicherheitsmaßnahmen.
Polizei, Feuerwehr, Security und der Samariterbund stehen während des Festivals im Einsatz. Angesichts der sommerlichen Temperaturen appellieren Einsatzkräfte außerdem an die Besucherinnen und Besucher, ausreichend Wasser zu trinken, Sonnenschutz zu verwenden und vorsichtig mit der Hitze umzugehen.
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