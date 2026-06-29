Auf einer Strecke von viereinhalb Kilometern werden Bühnen, Zelte, Container und hunderte Kilometer Stromkabel aufgebaut. Neben dem Musikprogramm setzen die Veranstalter auch heuer auf Barrierefreiheit und umfassende Sicherheitsmaßnahmen.

Polizei, Feuerwehr, Security und der Samariterbund stehen während des Festivals im Einsatz. Angesichts der sommerlichen Temperaturen appellieren Einsatzkräfte außerdem an die Besucherinnen und Besucher, ausreichend Wasser zu trinken, Sonnenschutz zu verwenden und vorsichtig mit der Hitze umzugehen.