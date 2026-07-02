Im Mittelpunkt des Verfahrens stand eine Zahlung von 300.000 Euro an seine Mutter, die laut Gericht den Gläubigern entzogen wurde. Die Verteidigung scheiterte mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde. Gleichzeitig hob der OGH einen Freispruch in einem zweiten Anklagepunkt auf. Dabei geht es um eine Mietvorauszahlung für eine Villa in Innsbruck. Dieser Teil des Verfahrens muss nun erneut vor Gericht verhandelt werden.