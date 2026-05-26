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Belgien: Vier Tote bei Zugkollision mit Schulbus

In Belgien kam es zu einer tödlichen Kollision zwischen einem Zug und einem Schulbus. Unter den Opfern sind zwei Jugendliche.
26.05.2026, 17:51

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