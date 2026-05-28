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AUA-Chefin denkt laut über Abzug von Flugzeugen aus Wien nach

Hohe Kosten am Flughafen Wien könnten die AUA zu einer Verkleinerung ihres Streckennetzes und weniger Flügen zwingen.
28.05.2026, 15:56

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