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Wegen Trockenheit gilt ab sofort Grillverbot in Wien

Wegen Trockenheit ist auf allen öffentlichen Grillplätzen der Stadt Grillen verboten. Auch Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer im Wald oder waldnahen Gegenden ist verboten.
08.05.2026, 16:33

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