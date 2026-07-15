Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Neue US-Angriffe auf den Iran

Das US-Militär begann am Dienstagabend eine neue Angriffswelle auf iranische Ziele.
15.07.2026, 12:46

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Dutzende militärische Ziele - darunter Raketenstellungen und Verteidigungssysteme - in der Nähe der Straße von Hormus sowie in iranischen Küstengebieten seien getroffen worden. Schon in den vorherigen Nächten hatte es ähnliche Attacken gegeben. Wie schon in den vergangenen Nächten gab es auch wieder Vergeltungsangriffe des Iran. So meldete der US-Verbündete Kuwait Drohnenattacken, die zu einer Aktivierung der Flugabwehr geführt hätten. Auch im ebenfalls mit den USA verbündeten Golfstaat Bahrain heulten wieder die Alarmsirenen. In beiden Ländern wurde die Bevölkerung aufgerufen, Schutz zu suchen. 

kurier.at  | 

Kommentare