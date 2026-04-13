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Ungarn-Wahl: Gratulationen aus aller Welt

Aus ganz Europa kamen am Wahlabend Glückwünsche für den neuen Premier Ungarns, Péter Magyar.
13.04.2026, 13:25

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Ungarn
Agenturen  |   |  Aktualisiert vor 3 Minuten

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