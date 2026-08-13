Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hört auf – „Fokus auf Familie“

US-Präsident Donald Trump verliert eine seiner engsten Mitarbeiterinnen: Pressesprecherin Karoline Leavitt gibt ihr Amt mit Ende August auf. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, teilte Trump am Mittwoch mit. Die 28-Jährige war erst seit gut einem Monat aus der Babypause zurück, nachdem sie am 1. Mai ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte. Leavitt werde künftig als externe Beraterin und einflussreiche Stimme in der Republikanischen Partei tätig sein, so Trump. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch offen.