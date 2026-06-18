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Trump unterzeichnet Deal mit Iran
Das Rahmenabkommen wurde unterzeichnetu und tritt sofort in Kraft. Der Iran wird die Straße von Hormus "unverzüglich" öffnen.
Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X bekannt. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.
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