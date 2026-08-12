Trump nach Täuschungsmanöver: „Ich tue, was der Secret Service sagt“

US-Präsident Donald Trump hat sich zum Täuschungsmanöver bei seinem Rückflug aus der Türkei geäußert. Die Entscheidung sei allein vom Secret Service getroffen worden, sagte er auf Nachfrage von Reportern: „Ich tue, was sie sagen.“

Zum Hintergrund machte er keine genauen Angaben, vermutete aber eine Bedrohung. Laut Washington Post soll es sich um eine konkrete, vom Iran ausgehende Gefahr gehandelt haben. Trump war öffentlich in die Regierungsmaschine gestiegen, wechselte dann aber unbemerkt in einen Catering-Container und von dort in ein kleineres Militärflugzeug nach Großbritannien.