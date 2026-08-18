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Steirer (37) soll achtjährige Tochter getötet haben

Ein Mädchen (8) stirbt nach einer Messerattacke in Kumberg bei Graz. Als Tatverdächtiger gilt der Vater, er befindet sich nach einem Suizidversuch in Haft.
18.08.2026, 12:55

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Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter in Kumberg östlich von Graz mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Das Mädchen starb wenig später im LKH Graz. Der Vater unternahm nach der Tat einen Suizidversuch und wurde festgenommen

Graz
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