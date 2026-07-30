Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
WKW-Chef Walter Ruck tritt zurück
Wirtschaftskammer-Wien-Chef Walter Ruck ist nach wochenlangem Druck zurückgetreten. Seine Nachfolge tritt die bisherige Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits an.
Nach wochenlangem öffentlichen Druck ist Walter Ruck als Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes zurückgetreten. Grund waren geleakte Passagen aus einem privaten Gesprächsprotokoll, in denen sich Ruck unter anderem zu Postenbesetzungen in der Wiener ÖVP äußerte. Seine Nachfolge tritt die bisherige WKW-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits an.
Kommentare