WKW-Chef Walter Ruck tritt zurück

Nach wochenlangem öffentlichen Druck ist Walter Ruck als Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes zurückgetreten. Grund waren geleakte Passagen aus einem privaten Gesprächsprotokoll, in denen sich Ruck unter anderem zu Postenbesetzungen in der Wiener ÖVP äußerte. Seine Nachfolge tritt die bisherige WKW-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits an.