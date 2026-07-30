Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

WKW-Chef Walter Ruck tritt zurück

Wirtschaftskammer-Wien-Chef Walter Ruck ist nach wochenlangem Druck zurückgetreten. Seine Nachfolge tritt die bisherige Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits an.
30.07.2026, 15:39

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nach wochenlangem öffentlichen Druck ist Walter Ruck als Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes zurückgetreten. Grund waren geleakte Passagen aus einem privaten Gesprächsprotokoll, in denen sich Ruck unter anderem zu Postenbesetzungen in der Wiener ÖVP äußerte. Seine Nachfolge tritt die bisherige WKW-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits an.

Wirtschaft Wien Wirtschaftskammer Österreich Walter Ruck
kurier.at  | 

Kommentare