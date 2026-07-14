Gratis-Plattform: Regierung startet digitale Bildungsoffensive für alle

Digitale Bildung steht ab sofort allen Menschen in Österreich gratis, auf einer Plattform gebündelt, zur Verfügung. Unter den vorerst 50 Bildungsangeboten mit mehr als 145 Kursen, Modulen und Lernspielen soll für jede Wissensstufe etwas dabei sein, wie Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Dienstag im Bundeskanzleramt ankündigte. Gemeinsam mit 30 Firmen, Organisationen und Institutionen unterzeichnete er den Pakt für die „Digitale Kompetenzoffensive“ (DKO). Die Angebote im Umfang von insgesamt über 1.200 Stunden, die sich den Angaben zufolge an Menschen aller Altersgruppen und Kompetenzstufen richten, werden unter digitalaustria.gv.at/kompetenzen/wirtschaftsplattform zentral gebündelt.