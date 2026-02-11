Opernball: 400 Polizisten sichern Ballnacht auf Warnstufe 4

Rund 400 zivile und uniformierte Beamte sorgen heuer für die Sicherheit beim Wiener Opernball. Gemeinsam mit der Wiener Polizei präsentierte Innenminister Gerhard Karner am Mittwoch das Sicherheitskonzept für die traditionsreiche Großveranstaltung in der Staatsoper.

Hintergrund ist die weiterhin angespannte internationale Gefährdungslage. Österreich befindet sich nach wie vor auf der zweithöchsten Terrorwarnstufe 4 von 5. Diese Einschätzung habe auch Auswirkungen auf Großveranstaltungen, betonte Karner. Entsprechend umfassend fallen die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Ballabend mit mehr als 5.000 Gästen aus.

Gleichzeitig schreibt der Opernball in diesem Jahr Geschichte: Erstmals ist die Veranstaltung offiziell als „Green Event“ zertifiziert.