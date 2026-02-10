Warum der Opernball für Martina Hohenlohe besonders emotional wird
Der Opernball ist ja eigentlich für die Hohenlohes eine sprichwörtliche "gmahte Wiesn", schließlich kommentiert ihn Kari Hohenlohe bereits seit 2001. Heuer wird der Ball der Bälle aber ganz besonders, denn Tochter Liliane eröffnet.
Und da macht sich natürlich auch ihre Mutter, Gault Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe, um ihr Outfit besonders viele Gedanken. Ihr Weg führte sie zu Designer Thang de Hoo, dem sie schon seit vielen Jahren vertraut.
Aber auch Tochter Liliane wurde von ihm eingekleidet. "In diesem Jahr war der Weg zum Opernball-Kleid besonders emotional, denn auch meine Tochter Lilly wurde bekam etwas von seinem Zauberstaub ab. Zwei Generationen, zwei Kleider, ein unvergesslicher Moment", postete Hohenlohe via Instagram.
"Thang de Hoo weiß er auf einen Blick, was mir passt und worin ich mich wohl fühle."
Ihre Wahl fiel auf einen Traum in Rot, während Lilly, eh klar, eine weiße Robe bekam.
