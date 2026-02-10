Warum der Opernball für Martina Hohenlohe besonders emotional wird

Der Opernball ist ja eigentlich für die Hohenlohes eine sprichwörtliche "gmahte Wiesn", schließlich kommentiert ihn Kari Hohenlohe bereits seit 2001. Heuer wird der Ball der Bälle aber ganz besonders, denn Tochter Liliane eröffnet.

Und da macht sich natürlich auch ihre Mutter, Gault Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe, um ihr Outfit besonders viele Gedanken. Ihr Weg führte sie zu Designer Thang de Hoo, dem sie schon seit vielen Jahren vertraut.