Royals auf dem Opernball: Lady Dianas Nichten kommen nach Wien

Vier Personen in eleganter Kleidung
Lady Eliza und Lady Amelia Spencer werden in der Loge von "Style Up Your Life" Platz nehmen.
10.02.26, 10:58

Hollywood-Stars, Künstler, Paradiesvögel - der diesjährige Opernball hat so einiges zu bieten, wenn man die Gästeliste betrachtet. Doch eine Gruppe prominenter Persönlichkeiten hat dabei noch gefehlt: die Royals.

Doch wie am Dienstagvormittag bekannt gegeben wurden, werden auch diese in der Wiener Staatsoper vertreten sein. Denn die "Style Up Your Life"- Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner haben die Nichten von Lady Diana, Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, eingeladen und sie haben jetzt auch zugesagt.

Fine! "Nanny"-Star Fran Drescher ist in Wien gelandet

"Wir haben uns unglaublich über die Einladung von Adi und Michael gefreut. Der Wiener Opernball ist für uns etwas ganz Besonderes. Er verbindet auf einzigartige Weise Kultur, Geschichte und Mode. Es ist eine große Ehre, Teil dieser Tradition zu sein, und wir freuen uns sehr auf einen unvergesslichen Abend in Wien", werden die beiden in einer Aussendung zitiert.

Opernball: In dieser Robe wird Maria Angelini-Santner antanzen

Auch Weiss und Lameraner können es noch gar nicht glauben: "Dass Lady Amelia und Lady Eliza unsere Einladung angenommen haben, ist für uns eine außergewöhnliche Auszeichnung. Diese Zusage ist zweifellos eine der größten Society-Sensationen des diesjährigen Opernballs und verleiht dem Abend ein einzigartiges royales Strahlen".

Die Zwillingsschwestern werden in Roben von Oscar de la Renta glänzen und Schmuck von Chopard tragen. Dazu kommen Handtaschen von Aspinal, Handschuhe von Cornelia James und Schuhe von Aquazzura.

In der Loge werden sie auf die Models Nadine Mirada und Adriana Karembeu, Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", "Dschungelkönigin" Evelyn Burdecki, Schauspielerin Simone Thomalla sowie die Reality-TV-Sternchen Shania und Davina Geiss treffen.

