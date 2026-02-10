Royals auf dem Opernball: Lady Dianas Nichten kommen nach Wien

Hollywood-Stars, Künstler, Paradiesvögel - der diesjährige Opernball hat so einiges zu bieten, wenn man die Gästeliste betrachtet. Doch eine Gruppe prominenter Persönlichkeiten hat dabei noch gefehlt: die Royals. Doch wie am Dienstagvormittag bekannt gegeben wurden, werden auch diese in der Wiener Staatsoper vertreten sein. Denn die "Style Up Your Life"- Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner haben die Nichten von Lady Diana, Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, eingeladen und sie haben jetzt auch zugesagt.

"Wir haben uns unglaublich über die Einladung von Adi und Michael gefreut. Der Wiener Opernball ist für uns etwas ganz Besonderes. Er verbindet auf einzigartige Weise Kultur, Geschichte und Mode. Es ist eine große Ehre, Teil dieser Tradition zu sein, und wir freuen uns sehr auf einen unvergesslichen Abend in Wien", werden die beiden in einer Aussendung zitiert.