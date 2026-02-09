Austropromis

Opernball: In dieser Robe wird Maria Angelini-Santner antanzen

Eine blonde Frau in einer rosa Robe
Die Eröffnungs-Choreografin hat sich für ein rosa Kleid von Laskari entschieden.
Von Lisa Trompisch
09.02.26, 09:44

Nur mehr wenige Tage bis zum Opernball. Die Choreografie der Debütantinnen und Debütanten sitzt schon und auch Tanzprofi Maria Angelini-Santner ist bereits für den Ball der Bälle gerüstet.

Die Eröffnungs-Choreografin hat jetzt auch schon einen ersten Blick auf ihre Traumrobe gewährt. Sie hat sich diesmal für ein Design von Laskari entschieden.

Frau in elegantem rosa Chiffonkleid mit Federboa steht vor holzgetäfelter Wand.

Maria Angelini-Santner

Das Chiffonkleid mit feinen Drapierungen wurde vollständig in Handarbeit gefertigt. Eine Federboa vollendet den perfekten Auftritt.

"Ich fühle mich in dem zarten Rosa sehr wohl. Ich liebe diese Farbe", so der Tanzprofi zum KURIER.

"Auch der Schnitt ist schön elegant und mit dem Accessoire der Federboa einfach perfekt für eine lange Ballnacht am Wiener Opernball."

Im Kaffeehaus Gerstner wurde Angelini-Santner von Fotografin Luiza Lamtiugina wunderschön in Szene gesetzt.

