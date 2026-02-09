Opernball: In dieser Robe wird Maria Angelini-Santner antanzen

Die Eröffnungs-Choreografin hat jetzt auch schon einen ersten Blick auf ihre Traumrobe gewährt. Sie hat sich diesmal für ein Design von Laskari entschieden.

Nur mehr wenige Tage bis zum Opernball. Die Choreografie der Debütantinnen und Debütanten sitzt schon und auch Tanzprofi Maria Angelini-Santner ist bereits für den Ball der Bälle gerüstet.

Das Chiffonkleid mit feinen Drapierungen wurde vollständig in Handarbeit gefertigt. Eine Federboa vollendet den perfekten Auftritt.

"Ich fühle mich in dem zarten Rosa sehr wohl. Ich liebe diese Farbe", so der Tanzprofi zum KURIER.

"Auch der Schnitt ist schön elegant und mit dem Accessoire der Federboa einfach perfekt für eine lange Ballnacht am Wiener Opernball."

Im Kaffeehaus Gerstner wurde Angelini-Santner von Fotografin Luiza Lamtiugina wunderschön in Szene gesetzt.