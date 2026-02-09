Fine! "Nanny"-Star Fran Drescher ist in Wien gelandet

Nach Sharon Stone, die bereits am Sonntagnachmittag in Wien angekommen ist, ist jetzt auch Lugner-Stargast "The Nanny" Fran Drescher in der Bundeshauptstadt gelandet. Bei ihrer Ankunft zeigte sie sich gut gelaunt, ihre dunkle Sonnenbrille nahm sie aber nicht ab. Es sei ihr verziehen, immerhin hat sie einen Nachtflug hinter sich.

Fran Drescher reiste gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson an und wurde von Jacqueline Lugner am VIP-Terminal des Flughafens Wien-Schwechat in Empfang genommen.