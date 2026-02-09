Austropromis

Fine! "Nanny"-Star Fran Drescher ist in Wien gelandet

Drei Personen mit Blumenstrauß
Jacqueline Lugner nahm die Schauspielerin und ihren Ex-Mann Peter Marc Jacobson am Flughafen in Empfang.
09.02.26, 15:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nach Sharon Stone, die bereits am Sonntagnachmittag in Wien angekommen ist, ist jetzt auch Lugner-Stargast "The Nanny" Fran Drescher in der Bundeshauptstadt gelandet. Bei ihrer Ankunft zeigte sie sich gut gelaunt, ihre dunkle Sonnenbrille nahm sie aber nicht ab. Es sei ihr verziehen, immerhin hat sie einen Nachtflug hinter sich.

Fran Drescher reiste gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson an und wurde von Jacqueline Lugner am VIP-Terminal des Flughafens Wien-Schwechat in Empfang genommen.

Opernball: Sharon Stone in Wien gelandet

"Es ist mir eine besondere Freude, unsere Gäste persönlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Tage", so Jacqueline Lugner. 

Am Dienstag sind Museums- und Theaterbesuche geplant, am Mittwoch hat Drescher dann um 16 Uhr ihren Auftritt in der Lugner City, wo auch Fans einen Blick auf sie erhaschen können.

Und am Donnerstagabend geht's dann eben zum Wiener Opernball.

Wie einst Elton John Christina Lugner mit Fran Drescher verwechselte

Mehr zum Thema

Wiener Opernball
kurier.at, SW  | 

Kommentare