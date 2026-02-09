Fine! "Nanny"-Star Fran Drescher ist in Wien gelandet
Nach Sharon Stone, die bereits am Sonntagnachmittag in Wien angekommen ist, ist jetzt auch Lugner-Stargast "The Nanny" Fran Drescher in der Bundeshauptstadt gelandet. Bei ihrer Ankunft zeigte sie sich gut gelaunt, ihre dunkle Sonnenbrille nahm sie aber nicht ab. Es sei ihr verziehen, immerhin hat sie einen Nachtflug hinter sich.
Fran Drescher reiste gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson an und wurde von Jacqueline Lugner am VIP-Terminal des Flughafens Wien-Schwechat in Empfang genommen.
"Es ist mir eine besondere Freude, unsere Gäste persönlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Tage", so Jacqueline Lugner.
Am Dienstag sind Museums- und Theaterbesuche geplant, am Mittwoch hat Drescher dann um 16 Uhr ihren Auftritt in der Lugner City, wo auch Fans einen Blick auf sie erhaschen können.
Und am Donnerstagabend geht's dann eben zum Wiener Opernball.
