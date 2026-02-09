Opernball: Sharon Stone in Wien gelandet

Sharon Stone , die am 12. Februar mit dem Unternehmer Karl Guschlbauer den Wiener Opernball besuchen wird, ist laut einem Sprecher bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet. Einquartiert wurde die US-Schauspielerin in einem Luxushotel, über ein Programm in Wien wurde nichts bekannt gegeben.

Das offizielle Programm von Stone startet am Dienstag. Hier lädt "Schaumrollenkönig" Guschlbauer zu einem Empfang und einer Pressekonferenz in seine Firma in St. Willibald. Alfons Haider wird durch die Veranstaltung führen und Starkoch Johann Lafer wird vor Ort sein und die "Opernball-Schaumrolle" präsentieren. Bevor es mit dem Weltstar am Donnerstag in die Loge geht, gibt es noch ein "privates Abendessen".

"Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf"

"Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", wurde Stone in der Mitteilung zitiert. Die Schauspielerin feierte 1992 mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" ihren Durchbruch.

Unternehmer will Nachfolge von Lugner antreten

Unternehmer Guschlbauer habe das Ziel, künftig möglichst jedes Jahr mit einem prominenten Gesicht auf dem Opernball aufzutauchen und so die Nachfolge von Richard Lugner anzutreten, hieß es. Der 2024 gestorbene Lugner hatte jahrzehntelang meist Schauspielerinnen aus den USA zum Opernball eingeladen und damit oft für Furore gesorgt. "Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur", begründete Guschlbauer seine Wahl für Stone.

Doch auch Lugners Tochter Jacqueline will die Tradition ihres Vaters weiterführen, die heuer "The Nanny"-Star Fran Drescher zum Ball der Bälle eingeladen hat.