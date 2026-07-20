Nach Starmer-Rücktritt: Burnham neuer Premier von Großbritannien

Andrew Burnham ist neuer britischer Premierminister. König Charles III. beauftragte den bisherigen Bürgermeister von Greater Manchester am Montag offiziell mit der Regierungsbildung – er folgt auf Parteifreund Keir Starmer, der nach mehreren politischen Rückschlägen zurückgetreten war.

Der 56-Jährige ist damit bereits der siebente britische Premierminister innerhalb von zehn Jahren. Burnham gilt als klassisch sozialdemokratischer Labour-Politiker und kündigte an, Bereiche wie Wasser, Energie, Wohnungsbau und öffentlichen Verkehr wieder stärker in öffentliche Hand zu bringen sowie die Macht aus London in die Regionen zu verlagern.

Eine Rückkehr Großbritanniens in die EU schließt er aus. Auf Burnham warten große Herausforderungen: eine schwächelnde Wirtschaft, sinkender außenpolitischer Einfluss sowie Wohnungsnot und hohe Energiekosten in der Bevölkerung.