Mordermittlungen in Wien: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Der Mann wurde kurz nach Mitternacht mit schweren Stichverletzungen in einem Innenhof in der Ullmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung, die Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstagvormittag.