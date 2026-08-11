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Mordermittlungen in Wien: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen ist ein 26-Jähriger am späten Montagabend in Wien tödlich verletzt worden.
11.08.2026, 15:22

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Der Mann wurde kurz nach Mitternacht mit schweren Stichverletzungen in einem Innenhof in der Ullmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung, die Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstagvormittag.

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