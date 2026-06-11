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Toter in Klagenfurt: 44-Jähriger gesteht Mord
Nachdem am Mittwochmorgen in einem Nebengebäude im Südosten von Klagenfurt ein Mann tot aufgefunden worden war, geht die Polizei mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.
Wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gegeben wurde, konnte noch am selben Tag ein 44-jähriger Kärntner als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.
Bereits kurz nach dem Fund des 64-Jährigen war der Verdacht aufgekommen, dass dessen Tod nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist. Ausschlaggebend dafür waren die schweren Verletzungen im Kopfbereich, die auf Fremdeinwirkung hindeuteten.
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