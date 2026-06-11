Toter in Klagenfurt: 44-Jähriger gesteht Mord

Wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gegeben wurde, konnte noch am selben Tag ein 44-jähriger Kärntner als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.

Bereits kurz nach dem Fund des 64-Jährigen war der Verdacht aufgekommen, dass dessen Tod nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist. Ausschlaggebend dafür waren die schweren Verletzungen im Kopfbereich, die auf Fremdeinwirkung hindeuteten.