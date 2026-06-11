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Toter in Klagenfurt: 44-Jähriger gesteht Mord

Nachdem am Mittwochmorgen in einem Nebengebäude im Südosten von Klagenfurt ein Mann tot aufgefunden worden war, geht die Polizei mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.
11.06.2026, 14:26

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Wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gegeben wurde, konnte noch am selben Tag ein 44-jähriger Kärntner als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.

Bereits kurz nach dem Fund des 64-Jährigen war der Verdacht aufgekommen, dass dessen Tod nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist. Ausschlaggebend dafür waren die schweren Verletzungen im Kopfbereich, die auf Fremdeinwirkung hindeuteten.

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