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Mord in NÖ: Toter im Bezirk Korneuburg, Verdächtiger festgenommen
In einem Einfamilienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) ist Donnerstagfrüh ein lebloser 29-Jähriger entdeckt worden.
Die Polizei gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte Sprecher Stefan Loidl.
Ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus dem Bezirk Korneuburg wurde festgenommen und soll im Laufe des Tages befragt werden. Nach ersten Informationen dürfte ein Streit für den 29-jährigen Wiener tödlich geendet haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.
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