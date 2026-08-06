Mord in NÖ: Toter im Bezirk Korneuburg, Verdächtiger festgenommen

Die Polizei gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte Sprecher Stefan Loidl.

Ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus dem Bezirk Korneuburg wurde festgenommen und soll im Laufe des Tages befragt werden. Nach ersten Informationen dürfte ein Streit für den 29-jährigen Wiener tödlich geendet haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.