Meta zu 567 Mio. Dollar Strafe verurteilt – wegen Kinderschutz

Wegen unzureichenden Schutzes von Minderjährigen auf seinen Plattformen ist Meta zur Zahlung von 567 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Gericht in New Mexico sprach den Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Konzern erstmals einer „Störung der öffentlichen Ordnung“ schuldig. Das Geld soll in einen Fonds fließen, der Jugendlichen hilft, die durch Online-Konsum zu Schaden gekommen sind.