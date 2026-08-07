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Meta zu 567 Mio. Dollar Strafe verurteilt – wegen Kinderschutz
Ein US-Gericht verurteilt Meta zu einer Rekordstrafe. Der Grund: mangelnder Schutz von Minderjährigen.
Wegen unzureichenden Schutzes von Minderjährigen auf seinen Plattformen ist Meta zur Zahlung von 567 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Gericht in New Mexico sprach den Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Konzern erstmals einer „Störung der öffentlichen Ordnung“ schuldig. Das Geld soll in einen Fonds fließen, der Jugendlichen hilft, die durch Online-Konsum zu Schaden gekommen sind.
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