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Meta zu 567 Mio. Dollar Strafe verurteilt – wegen Kinderschutz

Ein US-Gericht verurteilt Meta zu einer Rekordstrafe. Der Grund: mangelnder Schutz von Minderjährigen.
07.08.2026, 13:09

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Wegen unzureichenden Schutzes von Minderjährigen auf seinen Plattformen ist Meta zur Zahlung von 567 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Gericht in New Mexico sprach den Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Konzern erstmals einer „Störung der öffentlichen Ordnung“ schuldig. Das Geld soll in einen Fonds fließen, der Jugendlichen hilft, die durch Online-Konsum zu Schaden gekommen sind.

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