Melania Trump bringt Roboter ins Weiße Haus: KI soll Bildung verändern

Melania Trump hat im Weißen Haus einen ungewöhnlichen Gast empfangen: den humanoiden Roboter „Figure 3“. Beim Auftritt im Rahmen eines Gipfels zu Künstlicher Intelligenz, Bildung und Kinderschutz lief der Android gemeinsam mit der First Lady über den roten Teppich – und begrüßte die Gäste sogar selbst.

Der Roboter kann sprechen und sich bewegen. In einer kurzen Ansprache bedankte er sich für die Einladung und bezeichnete seine Teilnahme als Teil einer „historischen Initiative“, die Kinder durch Technologie und Bildung stärken soll.

Trump betonte in ihrer Rede die Chancen von KI für die Zukunft des Lernens. Durch den Einsatz neuer Technologien könne Wissen schneller zugänglich gemacht und kritisches Denken gefördert werden.

Auch Frankreichs First Lady Brigitte Macron nahm an der Veranstaltung teil. Sie zeigte sich offen für den Einsatz von KI, verwies aber zugleich auf Risiken. Faszination und Sorge lägen bei dieser Technologie eng beieinander.

Das Treffen fand im Rahmen eines internationalen Gipfels zu KI, Bildung und digitalem Kinderschutz im Weißen Haus statt.