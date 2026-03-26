Melania Trump lud ersten Roboter ins Weiße Haus ein
Zusammenfassung
- Melania Trump präsentierte bei einer Veranstaltung im Weißen Haus den menschenähnlichen Roboter "Figure 3".
- Die Veranstaltung diente der Diskussion über Bildung und Kinderschutz im digitalen Zeitalter, wobei der Roboter seine Fähigkeiten demonstrierte.
- Melania Trump betonte die mögliche Rolle von Androiden in der Bildung zur Förderung kritischen und unabhängigen Denkens bei Kindern.
Die First Lady der USA, Melania Trump, hat einen Überraschungsgast ins Weiße Haus gebracht: einen menschenähnlichen Roboter, der gehen und sprechen kann.
Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump schritt am Mittwoch mit dem "Figure 3" genannten Androiden über den roten Teppich in einen Empfangsraum.
Die Vorstellung des Roboters fand im Rahmen einer von Melania Trump organisierten Veranstaltung zur Bildung und zum Schutz von Kindern im digitalen Zeitalter statt. Der "Figure 3" kann gehen und sprechen - und stellte dies bei der Veranstaltung auch gleich unter Beweis. "Danke an die First Lady Melania Trump für die Einladung", sagte er. Die 55-Jährige erwiderte, der Roboter sei zweifelsohne "der erste ins Weiße Haus eingeladene, in den USA hergestellte Android".
"Kritisches und unabhängiges Denken" lernen
Die First Lady verwies darauf, dass menschenähnliche Roboter künftig auch in der Bildung und Erziehung von Kindern zum Einsatz kommen könnten. "Stellen Sie sich einen androiden Ausbilder namens Platon vor", sagte sie, der "unmittelbar" klassische Kultur vermittele. Dadurch könnten Kinder "kritisches und unabhängiges Denken" lernen.
Digitalwirtschaft und Künstliche Intelligenz zählen zu den Prioritäten Melania Trumps während der zweiten Amtszeit ihres Mannes. Unter anderem zum Schutz von Kindern im Internet hat sie bereits mehrere Veranstaltungen organisiert.
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