Melania Trump lud ersten Roboter ins Weiße Haus ein

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Die First Lady der USA, Melania Trump, hat einen Überraschungsgast ins Weiße Haus gebracht: einen menschenähnlichen Roboter, der gehen und sprechen kann. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump schritt am Mittwoch mit dem "Figure 3" genannten Androiden über den roten Teppich in einen Empfangsraum.

Die Vorstellung des Roboters fand im Rahmen einer von Melania Trump organisierten Veranstaltung zur Bildung und zum Schutz von Kindern im digitalen Zeitalter statt. Der "Figure 3" kann gehen und sprechen - und stellte dies bei der Veranstaltung auch gleich unter Beweis. "Danke an die First Lady Melania Trump für die Einladung", sagte er. Die 55-Jährige erwiderte, der Roboter sei zweifelsohne "der erste ins Weiße Haus eingeladene, in den USA hergestellte Android". "Kritisches und unabhängiges Denken" lernen Die First Lady verwies darauf, dass menschenähnliche Roboter künftig auch in der Bildung und Erziehung von Kindern zum Einsatz kommen könnten. "Stellen Sie sich einen androiden Ausbilder namens Platon vor", sagte sie, der "unmittelbar" klassische Kultur vermittele. Dadurch könnten Kinder "kritisches und unabhängiges Denken" lernen.