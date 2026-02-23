Ein Flop: Trump-Doku "Melania" nahm außerhalb der USA nur 280.000 Dollar ein

Die gute Nachricht für Amazon kam eine Woche nach dem Kinostart der Trump-Doku "Melania": Dank Donald Trumps neuer Gesetzgebung sanken die Steuern, die der Internetriese zahlen muss, von 9 Milliarden Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar, wie damals das Wall Street Journal berichtete. Da wird es verschmerzbar sein, dass die Doku über Trumps Frau, "Melania", die Amazon um rund 40 Millionen Dollar drehte und um weitere 35 Millionen vermarktete, in den Kinos gefloppt ist.

Die Doku mit dem erstaunlich großen Budget startete vor bald einem Monat in den USA und weltweit in 33 Ländern, darunter Österreich. Außerhalb der USA nahm der Film dabei nur knapp 280.000 Dollar ein, wie auf der Branchen-Webseite Box Office Mojo nachzulesen ist. Das sind rund 8500 Dollar pro Land, in dem der Film gestartet ist - ein miserable Performance an den Kinokassen. Den noch vergleichsweise größten Erfolg streifte der Film in Melania Trumps Heimatland Slowenien ein, wo knapp 70.000 Dollar eingespielt wurden. Bleiben noch 210.000 Dollar für weitere 32 Länder - oder 6500 Dollar pro Land. Für Österreich, wo der Film in einigen Cineplexx-Kinos und in der Lugner City lief, gibt es keine Detailzahlen.

Aber auch das US-Ergebnis spielt die Produktionskosten nicht annähernd ein: Knapp 16 Millionen Dollar kamen dort bisher zustande, und das wird sich auch nicht mehr viel verbessern: Laut einem US-Bericht ist der Film aus dem allergrößten Teil der Kinos bereits verschwunden.