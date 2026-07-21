Mann stirbt bei Polizeieinsatz – Proteste in ganz Italien

Abderrahim Fakir starb in Bologna bei einem Polizeieinsatz – ein Video des Vorfalls sorgt für Empörung. In mehreren italienischen Städten kommt es seither zu Protesten, in Bologna wurden bei Ausschreitungen 64 Einsatzkräfte verletzt. Amnesty International zieht Parallelen zu anderen Fällen von Polizeigewalt.