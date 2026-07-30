Hunderte Bankomaten mit gesenktem Limit: Nur noch 200 statt 400 Euro

Wer in Österreich Bargeld braucht, könnte künftig öfter zweimal zum Bankomaten müssen. Hunderte Geräte im Land zahlen pro Behebung nicht mehr wie gewohnt bis zu 400, sondern nur noch 200 Euro aus. Die Nationalbank bestätigt die niedrigeren Limits bei einzelnen Betreibern – und sieht die Entwicklung „durchaus kritisch“, weil sie bei den Menschen für Verunsicherung sorge.

Der Grund dürfte weniger im Kundenschutz liegen als im Geschäftsmodell: Betreiber verdienen an der Anzahl der Transaktionen, nicht am abgehobenen Betrag. Wer die volle Summe will, muss also mehrfach hintereinander abheben.