Gasexplosion: Wiener soll Wohnhaus mutwillig gesprengt haben

Nachdem ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört haben soll, hat ein Polizeisprecher der APA am Montag bestätigt, dass der Tat ein jahrelanger Zivilrechtsstreit um Wohnrechte vorausgegangen war.

