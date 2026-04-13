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Fleischerschöpfungstag in Österreich erreicht

Laut der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" ist am Dienstag der Fleischerschöpfungstag erreicht, der Tag, an dem Österreicher die empfohlene Jahresration Fleisch gegessen haben.
13.04.2026, 15:22

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Österreich
Agenturen  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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